Российские обстрелы повредили железную дорогу: задерживаются и меняют расписание некоторые поезда

"Укрзализныця" опубликовала измененное расписание поездов и сообщила о возможности пересадки для пассажиров.

Из-за поврежденной российскими обстрелами инфраструктуры и закрытием перегона "Ворожба — Белополье" задерживаются и меняют расписание некоторые поезда.

Об этом сообщили вечером в воскресенье, 6 ноября, в пресс-службе "Укрзализныци".

Поезд №45 "Харьков — Ужгород" следует по измененному маршруту через Полтаву и Гребенку. Ориентировочное время его прибытия на станцию Киев-Пассажирский — 02:00 7 ноября. Опоздание +3 часа.

Поезд №259 Сумы — Ивано-Франковск также поедет через Полтаву и Гребенку и вывезет из Сум всех пассажиров с билетами на поезда №45 и №259 в Киев с возможностью пересадки там на другие поезда западного направления. Ориентировочное время его прибытия на станцию Киев-Пассажирский — 06:00 7 ноября. Опоздание +5 часов.

Поезд №780 "Киев — Сумы" направляется к станции Ворожба. 151 пассажир с билетами до станции Сумы в Ворожбе будут ждать автобусы. "Укрзализныця" выразила благодарность за оперативное реагирование на ситуацию Сумской ОВА.

Этот же поезд отправится со станции Ворожба ориентировочно в 21:00 в Киев. Ориентировочное время прибытия в столицу — 01:00 7 ноября. Остановки будут на станциях Путивль, Конотоп, Бахмач, Нежин, Дарница для посадки пассажиров с билетами на поезда №45 и №259.

Поезд №805 "Харьков — Конотоп" проследует до станции Белополье. 7 ноября этот поезд отправится по маршруту "Белополье — Харьков".

В "Укрзализныце" сообщили, что всех пассажиров, прибывающих во время комендантского часа, бесплатно разместят в залах ожидания повышенного комфорта.

Напомним, в освобожденный Купянск Харьковской области от 3 ноября отправляется поезд. 95% дороги будет ехать поезд, а дальше – бесплатная маршрутка.

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