Энергетик

Российские войска в течение минувших суток обстреливали Николаевскую область. Из-за обстрелов произошло частичное обесточивание абонентов в Николаевском районе. Сейчас почти всех потребителей уже подключили к электроснабжению.

О последствиях атак по состоянию на 07:00 26 декабря сообщил глава области Виталий Ким.

По его словам, вечером под удар попал город Очаков. По предварительным данным, обстрел вели из реактивных систем залпового огня. В результате атаки повреждены 11 частных домов и восемь автомобилей. Люди не пострадали.

Ночью враг атаковал Николаев и близлежащие населенные пункты ударными беспилотниками. Речь идет о дронах типа «Молния». Информации о пострадавших нет.

«Кроме того, враг четыре раза атаковал FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую громады. Пострадавших нет», — добавил Ким.

Напомним, в ночь на пятницу, 26 декабря, российская оккупационная армия атаковала объект инфраструктуры в Одессе. На месте атаки произошло возгорание.