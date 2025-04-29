Российские обстрелы уничтожили 50% добычи газа: что ждет украинцев

Газ / © Pixabay

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Из-за обстрелов РФ Украина потеряла 50% добычи газа. Правительство работает над компенсацией потерь из-за импорта и восстановления отечественной добычи, чтобы обеспечить страну необходимым газом до следующего отопительного сезона.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании, передает РБК-Украина.

«Этой зимой враг совершил ряд массированных атак на украинскую газодобывающую инфраструктуру. Нанес урон в объеме почти 50% от всей добычи. Несмотря на это, сектор выстоял и стабильно снабжает потребителей „голубым топливом“. Сейчас активно работаем над тем, чтобы компенсировать эти потери, в частности, за счет импорта», — отметил глава правительства.

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По его словам, Европейский банк реконструкции и развития предоставит Украине 270 млн. евро для закупки газа. Грант в 140 млн евро от Норвегии обеспечит поставку 1 млрд куб. м газа.

Шмигаль рассказал, что с начала 2025 года Украина уже законтрактовала 1,5 млрд куб. м газа, а также собирается закупить 300 млн куб. м сжиженного природного газа у польской компании Orlen.

«Сегодня также принимаем важное решение для ускорения отечественной газодобычи. Частным предприятиям нефтегазодобывающей сферы максимально упрощаем процедуры устройства установок хранения энергии, а также строительства объектов, необходимых для присоединения к газотранспортной системе Украины», — отметил премьер-министр.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13095, которым предлагается отменить для украинцев плату за транспортировку природного газа .