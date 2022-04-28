Российские офицеры начали расстреливать своих солдат, чтобы заставить их наступать на Украину - СБУ

Российские офицеры жалуются на деморализованных солдат, поэтому даже начали расстреливать их, чтобы других заставить идти в бой.
Командиры солдат армии РФ не могут поднять боевой дух своих подчиненных и даже прибегают к убийству.
Об этом свидетельствует переписка командира полка захватчиков, воюющего под Изюмом в Харьковской области, которую разоблачила и обнародовала СБУ.
"Мои тоже стали бояться очень. Все без сил. Ни морально поднять их не могу, ни физически. Даже расстреливаю. И без толку", – жалуется оккупант.
В голосовых сообщениях оккупант подробно рассказывает, как ему надоела война и как он недоволен "новым пополнением".
"Тут все деморализованы полностью. В ротах осталось по 10-15 человек в лучшем случае. На доукомплектование отправили молодых, порядка 60 человек… из них половина трусов, бл*дь, паникеров", – рассказывает он.
В конце концов признается, что такие же настроения и у офицеров. Поэтому оккупант живет мечтами о возвращении домой.
"Домой: детей, жену обнять. А потом – к бл*дям! Чтоб много-много, куча бл*дей было, и больше ничего не хочется", – говорил россиянин.
В СБУ отметили, что имея такие "семейные" ценности – неудивительно, что оккупанты совершают зверства в Украине. "Но они будут отвечать за все", — подытожили в спецслужбе.
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