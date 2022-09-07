Российские оккупационные власти и военные РФ ставят под угрозу безопасную работу Запорожской АЭС — ISW

По мнению экспертов, российская деятельность подрывает безопасность АЭС.

Об этом говорится в сообщении Института изучения войны.

Также читайте Ситуация на ЗАЭС: РФ пыталась оказать давление на гендиректора МАГАТЭ

"В отчете МАГАТЭ от 6 сентября о ситуации на ЗАЭС описаны многочисленные способы, которыми российские оккупационные власти и российские военные ставят под угрозу безопасную работу станции. В отчете не пытаются определить, кто несет ответственность за обстрел, нанесший ущерб объекту, и неоднократно призывают "все соответствующие стороны" принять меры по улучшению ситуации. Умеренность и очевидный нейтралитет этого языка отчета могут затмить чрезвычайно четкую формулировку российской деятельности, которая подрывает безопасность АЭС, и тот факт, что отчет не приписывает ему опасных действий в Украине.Таким образом, отчет МАГАТЕ является зашифрованным осуждением действий России, создавшей и сохраняющей опасность ядерной катастрофы в Украине", — говорится в сообщении.

Напомним, что отчет МАГАТЭ о нынешней ситуации на Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты и угрожают своими преступными действиями всему миру, может попытаться использовать диктатор РФ Владимир Путин.

Читайте также: