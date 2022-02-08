Российские оккупанты, а не сепаратисты: в МИД отреагировали на публикацию Reuters о Донбассе

Российские оккупанты, а не сепаратисты: в МИД отреагировали на публикацию Reuters о Донбассе

Министерство призывает писать о Донбе правильно.

В украинском Министерстве иностранных дел отреагировали на материал агентства Reuters, в котором российских оккупантов на Донбассе назвали сепаратистами.

Заголовок в материале прокомментировал спикер МИД Олег Николенко в Twitter.

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"Reuters, на Донбассе не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Внимание к российским "доверенным лицам" создает фальшивую реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления. Когда речь идет о европейской безопасности, ответственная журналистика играет решающую роль", — написал он.

В МИД призывали не создавать фальфивную реальность и писать о событиях на Востоке правильно.

Следует заметить, что 7 февраля на сайте Reuters появился материал с заголовком "Лидер сепаратистов заявил, что полномасштабная война на востоке Украины может начаться в любой момент". В материале русские войска и их ставленников в ОРДЛО называют "сепаратистами".

Кстати, в материале также приводится комментарий Николенко. Он напомнил, что российские силы ведут войну на Донбассе уже восемь лет.

Как сообщалось, американское информагентство Bloomberg вечером в пятницу, 4 февраля, ошибочно обнародовало объявление о вторжении России в Украину. В издании отметили, что название "Россия вторглась в Украину" было случайно опубликовано около 16:00 по Восточному времени (около 23:00 по Киеву).

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