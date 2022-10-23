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Российские оккупанты атаковали Украину "мопедами": ВСУ уничтожили 16 из них

Дата публикации
Просмотры
2038
Время на прочтение
1 мин
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Российские оккупанты атаковали Украину "мопедами": ВСУ уничтожили 16 из них

Фото: Associated Press

РФ запустила по Украине с утра иранские ударные беспилотники.

В ночь на 23 октября российские оккупанты атаковали юг Украины "шахедами". ВСУ удалось сбить 16 из них.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

"Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушное командование "Юг" Воздушных Сил на Николаевщине уничтожено одиннадцать вражеских дронов, еще три "Shahed-136" сбиты другими подразделениями Сил обороны юга страны. Еще два баражирующих боеприпаса, которым удалось прорваться с южного направления командование "Восток" и Воздушное командование "Центр" на востоке и севере Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, что президент Владимир Зеленский сообщил, что для борьбы с российскими дронами Украине нужно больше систем ПВО. Государство не может бороться с вражескими дронами только ракетами одной IRIS-T.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2038
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