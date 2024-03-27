Российские оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА — ПС

В 1:34 ПС сообщили об атаке на центральные области.
Российские захватчики в ночь на 27 марта запустили иранские ударные беспилотники на регионы Украины.
Об этом говорится в сообщении воздушных сил.
В 1:34 ПС сообщили об атаке на центральные области.
"БпЛА из Черниговской области двигаются в направлении Киевской области, БпЛА из Сумской области двигаются в направлении Полтавской области, курс юго-западный", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты устроили по центральной части Херсона.
Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики атаковали юг Украины ударными БПЛА.
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