Российские оккупанты атакуют Украину ударными БпЛА — ПС

В 1:34 ПС сообщили об атаке на центральные области.

Российские захватчики в ночь на 27 марта запустили иранские ударные беспилотники на регионы Украины.

Об этом говорится в сообщении воздушных сил.

В 1:34 ПС сообщили об атаке на центральные области.

"БпЛА из Черниговской области двигаются в направлении Киевской области, БпЛА из Сумской области двигаются в направлении Полтавской области, курс юго-западный", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты устроили по центральной части Херсона.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики атаковали юг Украины ударными БПЛА.

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