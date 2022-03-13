Российские оккупанты боятся мощных боевых действий — Денисенко

По словам советника министра внутренних дел, больших продвижений российской техники и колонн пока не было.

Российские оккупанты боятся мощных боевых действий, потому что они поняли, что днем фактически теряют до тысячи человек.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона UA вместе.

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По его словам, больших продвижений российской техники и колонн пока не было.

"В последние дни фактически не было больших боевых действий, как в первые дни войны. Были локальные бои, были стычки. Но больших боев, как были в первые дни войны, не было", — сказал Денисенко.

Он назвал текущую стратегию российских оккупантов - и это бомбардировка.

"Россияне по сути очень боятся подобных боевых действий, они понимают, что днем фактически они теряли до тысячи человек. Сейчас их стратегия бомбардировка, бомбардировка и еще раз бомбардировка", — сказал он.

"Пока больших продвижений техники, больших продвижений колонн не было. Поэтому, по сути, вы видите эту (цифру) более 12 тысяч (потери оккупантов – ред.), но по тысяче в день мы не можем убивать в последние дни", — добавил советник министра.

Напомним, генштаб ВСУ предупредил о возможных диверсиях российских оккупантов на путях передвижения конвоев с гуманитарной и военной помощью.

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