Российские оккупанты будут пытаться растянуть Силы обороны, чтобы ударить по Сумщине – военный эксперт

У оккупантов сейчас на территории Курской области суммарно около 10,5 тысяч военных.

Российские оккупанты будут пытаться растянуть Силы обороны нашего государства, в том числе и в Сумской области.

Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, сейчас оккупанты имеют на территории Курской области суммарно около 10,5 тысяч военных.

"Но до трех тысяч солдат сейчас перемещается из 44-го армейского корпуса с территории Ленинградской области. То есть группировка будет несколько увеличена. Конечно, это не та цифра, которая позволяет врагу чувствовать себя уверенно и надеяться на оккупацию Сум. Но хлопот они нашим Силам обороны могут доставить немало", – считает Владислав Селезнев.

Оккупанты могут активизировать свои ДРГ, минометные и артиллерийские обстрелы. Кроме того, задействовать управляемые авиационные бомбы, направленные на украинское приграничье.

"Вызовы есть, они очень серьезные. Конечно, украинский Генштаб будет вынужден реагировать на эти вызовы, в частности, усилением нашей группировки войск, действующей на территории Сумской области. Где взять такое количество ресурсов, в то же время оставляя их для того, чтобы оперативно реагировать на вызовы на восточном фланге российско-украинского фронта – это задача со звездочкой. Но я надеюсь, что, в частности, в рамках интенсификации поставок вооружений и военной техники от наших заокеанских партнеров этот вопрос будет вовремя решен", – подчеркнул Селезнев.

Он также добавил, что в последние месяцы Силы обороны готовили резервы и сейчас их активно применяют, чтобы стабилизировать ситуацию на разных участках фронта.

Напомним, что россияне удерживают небольшую группировку сил в приграничье Сумской области.

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