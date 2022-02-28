Российские оккупанты цинично обстреляли из "Градов" Чернигов и окрестные села, есть погибшие и пострадавшие — фото

Враг сознательно обстреливал мирных жителей.
Российские оккупационные войска обстреляли из "Градов" пригородные села Чернигова. Больше всего пострадало село Киинка, в нескольких километрах от Чернигова, а также соседнее село Павловка.
Об этом сообщает "Общественное Чернигов". Фото обстрелов распространяется в телеграмм-каналах.
Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди. На место прибыли спасатели ГСЧС, но несколько раз были вынуждены прекратить работу из-за новых обстрелов.
Враг сознательно обстреливал мирных жителей, здесь нет складов с боеприпасами или воинских частей. Предварительно есть погибшие и раненые.
"Сегодняшние страшные пожары в нашем древнем, летописном Чернигове. Но мы все одолим. Потому что мы на своей земле, и за нас молятся наши предки, великие мужи, которые творили Украину", — написали в пресс-службе ГСЧС Украины.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- самолеты — 29
- вертолеты — 29
- танки – 191
- боевые бронированные машины — 816
- пушки — 74
- ЗРК "Бук" — 1
- "Грады" — 21
- автомобильная техника — 291
- цистерны – 60
- БпЛА ОТР2 – 3
- корабли и катера — 2
- Личный состав ориентировочно – 5300
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
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