Российские оккупанты цинично обстреляли из "Градов" Чернигов и окрестные села, есть погибшие и пострадавшие — фото

Российские оккупанты цинично обстреляли из "Градов" Чернигов и окрестные села, есть погибшие и пострадавшие — фото

Враг сознательно обстреливал мирных жителей.

Российские оккупационные войска обстреляли из "Градов" пригородные села Чернигова. Больше всего пострадало село Киинка, в нескольких километрах от Чернигова, а также соседнее село Павловка.

Об этом сообщает "Общественное Чернигов". Фото обстрелов распространяется в телеграмм-каналах.

Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди. На место прибыли спасатели ГСЧС, но несколько раз были вынуждены прекратить работу из-за новых обстрелов.

Враг сознательно обстреливал мирных жителей, здесь нет складов с боеприпасами или воинских частей. Предварительно есть погибшие и раненые.

"Сегодняшние страшные пожары в нашем древнем, летописном Чернигове. Но мы все одолим. Потому что мы на своей земле, и за нас молятся наши предки, великие мужи, которые творили Украину", — написали в пресс-службе ГСЧС Украины.