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Российские оккупанты цинично обстреляли из "Градов" Чернигов и окрестные села, есть погибшие и пострадавшие — фото

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Враг сознательно обстреливал мирных жителей.

Российские оккупационные войска обстреляли из "Градов" пригородные села Чернигова. Больше всего пострадало село Киинка, в нескольких километрах от Чернигова, а также соседнее село Павловка.

Об этом сообщает "Общественное Чернигов". Фото обстрелов распространяется в телеграмм-каналах.

Местные жители сообщают о значительных разрушениях десятков домов. Некоторые дома полностью уничтожены. Под завалами могут быть люди. На место прибыли спасатели ГСЧС, но несколько раз были вынуждены прекратить работу из-за новых обстрелов.

Враг сознательно обстреливал мирных жителей, здесь нет складов с боеприпасами или воинских частей. Предварительно есть погибшие и раненые.

"Сегодняшние страшные пожары в нашем древнем, летописном Чернигове. Но мы все одолим. Потому что мы на своей земле, и за нас молятся наши предки, великие мужи, которые творили Украину", — написали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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