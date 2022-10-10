Российские оккупанты десятью ракетами С300 обстреляли Николаев

Сегодня, 10 октября, около 1 часов ночи российские оккупанты совершили ракетный обстрел города Николаев. По городу было выпущено 10 ракет.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

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"По ночным "прилетам" по Николаеву. Выпущено 10 ракет С300. Предварительно без жертв", — написал Ким.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенькевич, сейчас службы города проводят осмотр мест обстрелов и обследуют близлежащие дома.

"Уже известно, что пострадали гражданские объекты", – написал Сенькевич.

Напомним, что этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. В результате ракетной атаки в центре города снова разрушена многоэтажка. Известно, что есть пострадавшие.

После полуночи 10 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье. Было зафиксировано около 10 прилетов. Жителей города призывали находиться в укрытиях.