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Российские оккупанты десятью ракетами С300 обстреляли Николаев

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Российские оккупанты десятью ракетами С300 обстреляли Николаев

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Николаеву.

Сегодня, 10 октября, около 1 часов ночи российские оккупанты совершили ракетный обстрел города Николаев. По городу было выпущено 10 ракет.

Об этом сообщает глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"По ночным "прилетам" по Николаеву. Выпущено 10 ракет С300. Предварительно без жертв", — написал Ким.

Как отметил мэр Николаева Александр Сенькевич, сейчас службы города проводят осмотр мест обстрелов и обследуют близлежащие дома.

"Уже известно, что пострадали гражданские объекты", – написал Сенькевич.

Напомним, что этой ночью российские оккупанты в очередной раз обстреляли Запорожье. В результате ракетной атаки в центре города снова разрушена многоэтажка. Известно, что есть пострадавшие.

После полуночи 10 октября российские оккупанты снова атаковали Запорожье. Было зафиксировано около 10 прилетов. Жителей города призывали находиться в укрытиях.

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Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
1256
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