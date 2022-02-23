Российские оккупанты эвакуировали всю ночную смену на химзаводе в Крыму: Кулеба предупредил о новых провокациях

Российские оккупанты эвакуировали всю ночную смену на химзаводе в Крыму: Кулеба предупредил о новых провокациях

Кулеба говорит, что Москва не имеет предела в попытках фальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии.

В Крыму, который РФ незаконно аннексировала в 2014 году, оккупанты эвакуировали всю ночную смену химического завода "Титан" в оккупированном Армянске. Это может быть подготовка для очередной провокации Кремля против Украины.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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По словам украинского министра, эвакуация ночной смены с химзавода является тревожным сигналом.

"Тревожные сообщения из Крыма о том, что всю ночную смену химзавода Титан в Армянске эвакуировали с объекта. Возможно, это подготовка к очередной инсценированной провокации со стороны России. У Москвы, похоже, нет предела в попытках сфальсифицировать поводы для дальнейшей агрессии", – написал Кулеба.

Информацию об эвакуации на химзаводе Титан подтвердили и в ГУР Минобороны Украины, где предупредили, что РФ может готовить теракт или химическую диверсию, чтобы обвинить украинскую сторону.

Отмечается, что речь идет о 50 сотрудниках, находившихся на химзаводе.

"По разведывательным данным на заводе "Титан", что в г. Армянск, Перекопский перешеек и в целом на оккупированном полуострове Крым планируются вероятные провокации, не исключается теракт или химическая диверсия с целью обвинения украинской стороны. Мы официально заявляем, что Украина не планировала и не планирует никаких диверсионных действий на этом объекте и опровергаем все заявления на этот счет", — сообщили в ГУР Минобороны Украины.

Напомним, в аннексированном Россией Крыму оккупанты прекратили работу КПВВ для въезда/выезда граждан с украинского полуострова на подконтрольную территорию. Беспрепятственно попасть в Крым могут только жители оккупированного полуострова, которым Россия выдала свои паспорта.

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