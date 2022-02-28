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Российские оккупанты иногда имитируют намерение сдаться в плен: вывешивают белый флаг

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Вместо этого армия РФ расстреливает военных.

Стало известно о случаях, когда российские оккупанты  сообщают о намерениях сдаться в плен, но не делают этого.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что вражеские войска иногда вывешивают на своей технике белый флаг, чтобы сдаться. Впрочем, не делают этого. После приближения к украинским позициям начинают открывать огонь на поражение.

Кроме того, в желании замаскироваться и нанести удар врасплох оккупанты метят свои колонны сине-желтым флагом. Такие случаи фиксировались в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 29
  • вертолеты — 29
  • танки – 191
  • боевые бронированные машины — 816
  • пушки — 74
  • ЗРК "Бук" — 1
  • "Грады" — 21
  • автомобильная техника — 291
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2 – 3
  • корабли и катера — 2
  • личный состав ориентировочно – 5300

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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