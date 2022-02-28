Российские оккупанты иногда имитируют намерение сдаться в плен: вывешивают белый флаг

Российские оккупанты иногда имитируют намерение сдаться в плен: вывешивают белый флаг

Вместо этого армия РФ расстреливает военных.

Стало известно о случаях, когда российские оккупанты сообщают о намерениях сдаться в плен, но не делают этого.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что вражеские войска иногда вывешивают на своей технике белый флаг, чтобы сдаться. Впрочем, не делают этого. После приближения к украинским позициям начинают открывать огонь на поражение.

Кроме того, в желании замаскироваться и нанести удар врасплох оккупанты метят свои колонны сине-желтым флагом. Такие случаи фиксировались в населенных пунктах Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области.