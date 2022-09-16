Российские оккупанты ищут патриотически настроенных жителей Херсонщины

Российские оккупанты активно ищут патриотически настроенных жителей Херсонской области.
Для своих поисков они используют местные чаты и группы в соцсетях. Кроме того, туда они добавляют своих провокаторов. Да, россияне пытаются вывести на диалог самых активных жителей с проукраинской позицией.
Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
По его словам, оккупанты просят рассказать о местах дислокации российских войск или оказать помощь одному из подразделений ВСУ и дают номер карты. После получения денег россияне устанавливают человека и забирают его на фильтрацию.
"Будьте осторожны, не давайте никому свои персональные данные! А ВСУ помогать лучше через официальные каналы", – призвал Соболевский.
Как сообщалось, украинская армия в первые недели сентября совершила успешное контрнаступление в Харьковской области. Впрочем, агрессорка Россия просто оставить это не сможет, а потому готовится к ответу. Прежде всего, войска диктатора Владимира Путина будут пытаться наносить ущерб гражданской инфраструктуре.
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