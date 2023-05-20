Российские оккупанты ищут пути для побега из аннексированного Крыма — Гуменюк

В аннексированном Крыму российские военные и оккупационные "власти" уже обдумывают вариантами побега с полуострова. Впрочем, едва ли не единственный путь выезда — незаконно построенный мост через Керченский пролив.

Об этом сообщила руководитель пресс-центра оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

"Они (россияне — Ред.) продолжают паковать вещи, осознавать тревожность своей ситуации и, в принципе, изучают карту движения, карту дорог, возможные варианты выхода, передвижение за "поребрик". Поскольку из Крыма тоже нужно суметь выбраться", — высказалась Гуменюк .

По ее словам, "мост боится шторма". Кроме того, для выезда с полуострова оккупанты используют паромную переправу, а также надеются, что "частично смогут проехать временно оккупированной материковой частью Украины".

"Но каждый раз им все тревожнее, как они любят говорить, и пытаются искать альтернативные способы. Их не так много, потому что те окопы, которые они накопали вдоль побережья, "зубы дракона", такое впечатление, что нацелены, чтобы удержать их на полуострове, чтобы не так быстро сразу убегали", — добавила Гуменюк.

Как сообщалось, в временно оккупированном Крыму в "целях безопасности" отменили последние звонки для школьников, кроме выпускников 9 и 11 классов. Мол, решение принято в целях безопасности

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