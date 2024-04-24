Российские оккупанты контролируют часть села Очеретино — военный эксперт

Российские оккупанты контролируют только часть села Очеретино Донецкой области. Там продолжаются боевые действия.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Очеретино полностью еще не потеряно. Там продолжаются боевые действия. Россияне действительно зашли в населенный пункт и контролируют часть Очеретиного. В частности, южную часть села. Сейчас Силы обороны пытаются их оттуда выбить. Особенно над этой задачей работают подразделения 47-й ОМБр. Стоит отдельно заметить, почему оккупанты так активно атакуют в направлении Очеретино. Дело в том, что этот населенный пункт расположен по трассе 0511. Эта трасса логистически выводит на Покровск", подчеркнул Александр Коваленко.

Он также добавил, что российские военные пытаются обойти линии обороны украинских защитников вблизи Авдеевки.

"Россияне мечтают продвигаться именно в направлении Покровска. Кроме всего прочего, Очеретино находится севернее ранее уведомленного размещения наших линий обороны и рубежей к западу от Авдеевки. То есть, с одной стороны они дальше пытаются продвигаться в направлении Покровска, а с другой — хотят попытаться обойти наши линии обороны", — подчеркнул Коваленко.

Напомним, что кафиры продвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ.

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