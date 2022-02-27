Российские оккупанты на своей бронетехнике для прикрытия размещают детей и женщин — Генштаб

Российские оккупанты на своей бронетехнике для прикрытия размещают детей и женщин — Генштаб

Вместе с тем оккупанты готовы складывать оружие.

Российские оккупанты на своей бронетехнике размещают детей и женщин. Это они делают для прикрытия.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В направлении Макаров — Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин. Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки на Черниговщине срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", — говорится в сообщении.