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Российские оккупанты на своей бронетехнике для прикрытия размещают детей и женщин — Генштаб

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Российские оккупанты на своей бронетехнике для прикрытия размещают детей и женщин — Генштаб

Facebook/Оперативное командование "Север"

Вместе с тем оккупанты готовы складывать оружие.

Российские оккупанты на своей бронетехнике размещают детей и женщин. Это они делают для прикрытия.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"В направлении Макаров — Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин. Вместе с тем, морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое. Возле Корюковки на Черниговщине срочники ВС РФ готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков по всей территории Украины брошены вдоль дорог", — говорится в сообщении.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 18:00 27 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • самолеты — 27
  • вертолеты — 26
  • танки – 150
  • боевые бронированные машины — 706
  • пушки – 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Грады" — 4
  • автомобильная техника — 30
  • цистерны – 60
  • БпЛА ОТР2-2
  • корабли и катера — 2
  • Личный состав ориентировочно – 4500

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению:

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