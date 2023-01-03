Российские оккупанты нанесли 70 ударов по приграничным громадам на Сумщине: подробности

Стала известна ситуация на пограничной территории на 21:30 2 января 2023 года.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Жицкий.

70 ударов нанесли россияне по приграничью по разным видам вооружения. А именно:

Краснопольскую громаду враг обстрелял 4 раза из минометов и артиллерии. Всего было 42 прилета.

По Шалыгинской громаде армейцы РФ избивали из минометов, 3 прилета.

Великописаревскую громаду противник обстрелял с вертолета Ми-24. На украинской территории взорвалось 5 ракет типа НУРС.

Белопольская громада: россияне вели огонь по приграничной из минометов 120 мм калибра, 20 прилетов. В результате обстрела повреждена школа, линия электропередач, уничтожен автомобиль УАЗ.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

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Напомним, что сегодня ночью неспокойно в Донбассе. Враг обстреливает Краматорск. Людям советуют находиться в укрытиях.

Также оккупанты обстреляли Дружковку, есть раненые.

А к тому же кадры жуткой вражеской атаки на Донбассе продемонстрировали в прямом эфире французского телевидения.

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