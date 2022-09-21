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Российские оккупанты направили 2 ударные дроны на Очаков: ВСУ один сбили

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Российские оккупанты направили 2 ударные дроны на Очаков: ВСУ один сбили

Фото: MIL.IN.UA

В Николаевской области на побережье города Очаков раздался взрыв.

Россияне по цели запустили иранский дрон.

Об этом сообщает ОК "Юг".

Враг днем направил два ударных дрона по прибрежной зоне Очакова. Один дрон был сбит, другой нанес самоликвидационный удар по побережью. Люди не пострадали.

"По частям сбитого дрона, идентифицирован дрон-камикадзе Shahed-136 иранского производства, который российские оккупационные войска маркируют как "Герань-2". Это баражирующий боеприпас, весом 200 кг и размахом крыльев в 2,5 метра", — констатировали в ОК. Юг".

Напомним, что Россия ударила по Днепропетровщине. Повреждено более 20 многоэтажек.

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