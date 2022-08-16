Российские оккупанты наступают в направлении Старомихайловки и смогли продвинуться в направлении Сладкого в Донецкой оладкоебласти — Генштаб

Бои продолжаются в направлении Старомихайловка – Невельское и Сладкое – Новомихайловка.

Об этом сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Авдеевском направлении за прошедшие сутки оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Красногоровки, Спартака и Невельского.

Враг ведет наступление в направлении Старомихайловка – Невельское, боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новоселка, Угледар, Большая Новоселка, Новомихайловка, Новополь, Павловка, Новоандреевка, Привольное и Времовка.

Оккупанты ведут наступательные и штурмовые действия в направлении Сладкое — Новомихайловка, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

Напомним, военный эксперт рассказал, как изменится ситуация в Луганской области осенью.

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