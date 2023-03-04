Российские оккупанты назвали "столицу" захваченной части Запорожской области

Оккупационная "власть" временно захваченной территории Запорожской области утвердила "столицей" Мелитополь. Также оккупанты поделили регион на 16 административных единиц.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Оккупационные власти также определили новые границы Мелитополя. Город был расширен до побережья Азовского моря. В него включили несколько небольших населенных пунктов. В частности, курортный поселок Кирилловка.

Так называемый "губернатор" Запорожской области Евгения Балицкого даже издал "указ". Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар.

Отмечается, что границы всех районов, Бердянска и Энергодара определяются границами административного районирования РСФСР по состоянию на 16 сентября 1991-го.

Напомним, после бегства из Херсона российские оккупанты придумали новую "столицу" захваченной части Херсонской области — Геническ. "Там сосредоточены все основные "органы власти", отмечает "власть".

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