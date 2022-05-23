Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ на Донбассе

Российские оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону ВСУ на Донбассе

В Донецком направлении противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины и выйти на административные границы Луганской области.

Наибольшее внимание враг сосредоточил в городе Северодонецк Луганской области.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки на Лиманском направлении активных боевых действий не вел. Оккупанты обстреливали инфраструктуру в районах населенных пунктов Лиман, Озерное и Диброва.

Также читайте Возродить город в ближайшее время невозможно: какая ситуация в Мариуполе 23 мая

На Северодонецком направлении враг сосредоточил усилия в направлении населенного пункта Северодонецк. Вел штурмовые действия в районе Тошковки.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, противник вел боевые действия в районе Александрополья. По результатам огневого поражения Силами обороны понес потери и отступил. Вело наступление в районах Липового и Триполья, успеха не имеет.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях отмечается понижение интенсивности ведения боевых действий. Враг пытается закрепиться на достигнутых рубежах, обстреливает позиции сил обороны. Наносил авиационных ударов по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Авдеевка, Новоселовка Вторая, Новомихайловка и Никольское.

Напомним, оккупанты жалуются родным, что два месяца не получают зарплат.

Читайте также: