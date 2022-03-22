Российские оккупанты обстреляли 11 городов и поселков в Донецкой области: среди погибших и раненых - дети

Российские оккупанты обстреляли 11 городов и поселков в Донецкой области: среди погибших и раненых - дети

Враг вел обстрелы мирного населения из авиации, ракетных установок и тяжелой артиллерии.

За сутки российские военные обстреляли 11 городов и поселков Донецкой области. В результате ударов повреждено по меньшей мере 43 гражданских объекта, среди которых: жилые дома, школа, детский сад, церковь. Есть погибшие и раненые мирные жители, в том числе дети.

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Об этом сегодня, 22 марта, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"За прошедшие сутки под огнем оккупантов находились Мариуполь, Авдеевка, Марьинка, Красногоровка, Славянск, Константиновка, Покровск, Новгородское, Нью-Йорк, Острое, Очеретино", — говорится в сообщении.

Сегодня утром, около 6:30, российские войска нанесли ракетный удар по Дружковке. Есть пострадавшие.

Враг вел обстрелы мирного населения из авиации, ракетных установок и тяжелой артиллерии.

Полиция открыла уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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