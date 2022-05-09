Российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область

Ночью Днепропетровская область подверглась вражеским обстрелам.

Оккупанты накрыли огнем населенные пункты в Зеленодольской громаде.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

"Ночью враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. Попали по окраине села Большая Костромка. Несколько улиц остались без света. Люди не пострадали. Сейчас все нормально", — проинформировал Резниченко.

Напомним, что 11 человек, скрывавшихся в подвале поврежденного в результате авиаудара дома в Шипилово Луганской области, перестали выходить на связь. Из-за постоянных обстрелов оккупантами Луганщины невозможно до конца разобрать завалы ни в Белогоровке, ни в Шипилово, поэтому судьба людей под завалами неизвестна.

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