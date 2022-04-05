Российские оккупанты обстреляли химзавод: подробности

Перебит газопровод в Северодонецке.

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС, входящие в группировку Объединенных сил, совершили 29 выездов для преодоления последствий российской агрессии. Ликвидировано 11 пожаров.

Об этом пишет Операция объединенных сил в сообщении Facebook.

Спасен один человек и обнаружены 28 взрывоопасных предметов. Работали пиротехники в населенных пунктах Покровск, Новогородовка, Константиновка, Славянск, Северодонецк.

В результате обстрела российскими оккупантами населенного пункта Новоселка, был ранен местный житель. В Георгиевке ранения получили три гражданина и поврежден жилой дом.

В результате обстрела российскими оккупантами населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк повреждены 5 жилых домов.

Зафиксировано 7 попаданий в фенольный завод. Опасности для окружающей среды нет.

В результате мощных обстрелов населенного пункта Северодонецк повреждены 4 объекта, из них склад запчастей, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры, автомобили.

В настоящее время перебит газопровод в Северодонецке.

В результате обстрелов также без газоснабжения остаются населенные пункты Новодружеск (1099 потребителей) и Малорязанцево (440 потребителей). Также обесточены 13 населенных пунктов частично и 17 полностью, 95938 потребителей остаются без света.

Без водоснабжения оказались Рубежное, Попасная, Северодонецк, частично Горная община и Лисичанск.

Без газоснабжения – 36 населенных пунктов (131 944 абонента), из них 30 полностью и 6 частично.

Российские оккупанты в воскресенье, 3 апреля, обстреляли Николаев и Очаков. Российские убийцы ранили и смертельно травмировали местных жителей. Глава Николаевской ВГА Виталий Ким отметил, что 14 человек доставлены в больницу, 11 госпитализированы, среди них ребенок 15 лет. Известно о восьми погибших.

Как сообщалось, в ночь на 4 апреля российские кафиры утром нанесли несколько ракетных ударов по Николаеву. Информации о потерпевших и жертвах нет.

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