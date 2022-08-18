Российские оккупанты обстреляли противорадиолокационными ракетами украинскую систему ПВО на юге

Для этого они воспользовались противорадиолокационными ракетами.

Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Південь".

"Враг продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии столкновения. Трижды атаковал. Успеха не было. Применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат имел досадный", — коротко прокомментировали случай в ОК "Південь".

Напомним, что взвод оккупантов атаковал наблюдательный пункт ВСУ на Южном направлении.

Читайте также: