Российские оккупанты обстреляли противорадиолокационными ракетами украинскую систему ПВО на юге

Российские оккупаты предприняли попытку лишить народ Украины системы ПВО на юге.
Для этого они воспользовались противорадиолокационными ракетами.
Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Південь".
"Враг продолжил практику авиационных ударов по нашим позициям вдоль линии столкновения. Трижды атаковал. Успеха не было. Применил 2 противорадиолокационные ракеты для уничтожения нашей системы противовоздушной обороны. Результат имел досадный", — коротко прокомментировали случай в ОК "Південь".
Напомним, что взвод оккупантов атаковал наблюдательный пункт ВСУ на Южном направлении.
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