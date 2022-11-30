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Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожскую область: перебит газопровод (видео)

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
844
Время на прочтение
1 мин
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Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожскую область: перебит газопровод (видео)

Фото: Associated Press

На Запорожье в результате ракетных обстрелов поврежден газораспределительный пункт.

Российские оккупанты ракетами обстреляли территорию Запорожской области. Попали в газораспределительный пункт, из-за чего возник пожар.
 
Об этом сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух.

"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали, и это главное", — написал Старух.

Напомним, что в ночь на 30 ноября в Днепропетровской области трижды объявляли воздушную тревогу. ВС РФ ударили из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району.
 
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Дата публикации
Просмотры
844
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