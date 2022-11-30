Российские оккупанты обстреляли ракетами Запорожскую область: перебит газопровод (видео)

Российские оккупанты ракетами обстреляли территорию Запорожской области. Попали в газораспределительный пункт, из-за чего возник пожар.

"Этой ночью российские чудовища снова ударили по мирным землям нашей области. В одном из населенных пунктов Запорожского района в результате попадания ракеты (вероятно С-300) поврежден газораспределительный пункт, в результате чего возник пожар. Его быстро ликвидировали, но без газа осталось три улицы. Люди, к счастью, не пострадали, и это главное", — написал Старух.