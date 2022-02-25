Российские оккупанты обстреляли Старобельск: перебит газопровод и поврежденные дома (фото)

По предварительным данным, есть погибший.

Российские оккупанты в пятницу, 25 февраля, обстреляли город Старобельск Луганской области.

Об этом сообщают руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай и ГСЧС Украины.

"В результате обстрела произошло возгорание двух двухэтажных домов по адресу: Ватутино, также по ул. Старотогонрогское возгорание СТО. Перебит газопровод среднего давления, происходит утечка газа. Спасатели работают на месте происшествия", — сообщил Сергей Гайдай.

ГСЧС Украины

В ГСЧС Украины сообщили об одном погибшем.

"Спасатели ликвидируют последствия обстрелов по улице Ватутина и Старотаганрогская. Проводится тушение пожаров и спасение людей. Предварительно, 6 человек спасены, один человек погиб", — сообщили в ГСЧС Украины.