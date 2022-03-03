Российские оккупанты обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске: фото

Российские оккупанты обстреляли жилые дома и больницу в Лисичанске: фото

Информация о пострадавших устанавливается.

В ночь на 3 марта российские военные массово обстреляли жилые дома и больницу в Лисачанске Луганской области.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Ночной обстрел Лисичанская, 1 мкрн завода ГТВ. Массовое повреждение жилых домов. Пострадавшие устанавливаются. Также "прилетело" во двор Луганской областной больницы. Повреждены помещения Верхнянской ПЭМД (поликлиника экстренной медицинской помощи — Ред.), которая там базируется. Повреждены 2 АСМД (скорой — Ред.). Персонал не травмирован", — написал он.