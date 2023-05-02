Российские оккупанты одеваются в гражданское, чтобы найти украинских партизан

На временно оккупированных территориях участились случаи, когда ФСБшники выходят в людные места в гражданской форме, чтобы выявить членов украинского подполья.

Об этом пишет центр национального сопротивления.

Оккупанты под видом простых жителей интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры. Да, враг ищет нелояльное население.

Если же жертва ведется на провокацию, то попадает на крючок и в дальнейшем вынуждена сотрудничать.

Центр национального сопротивления призывает осторожничать и не рассказывать свое отношение к оккупационной власти малознакомым людям.

Напомним, кафиры усилили террор в Энергодаре. Враг пытается найти партизан и запугивает жителей.

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