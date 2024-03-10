Российские оккупанты переносят ремонтные базы из Крыма: партизаны рассказали детали

Российские оккупанты переносят ремонтные базы из Крыма. Причиной стали успешные атаки Силами обороны Украины.

Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".

Как стало известно, оккупанты переносят из Крыма в сторону Тамани в РФ свои ремонтные базы. Партизаны фиксируют регулярные перевозки российских судебных двигателей.

"Вероятно, оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске. В городе, где сейчас расположена база черноморского флота. Причиной этого успешные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму. "АТЕШ" играет важную роль в этом процессе", — подчеркнули партизаны.

Они также уверены, что Черноморский флот превратится в речную болотную флотилию. Или будет полностью уничтожено.

Напомним, что в Крыму россияне продолжают набирать людей в свою армию.

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