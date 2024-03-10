Российские оккупанты переносят ремонтные базы из Крыма: партизаны рассказали детали

Партизаны фиксируют регулярные перевозки российских корабельных двигателей.
Российские оккупанты переносят ремонтные базы из Крыма. Причиной стали успешные атаки Силами обороны Украины.
Об этом сообщает партизанское движение "АТЕШ".
Как стало известно, оккупанты переносят из Крыма в сторону Тамани в РФ свои ремонтные базы. Партизаны фиксируют регулярные перевозки российских судебных двигателей.
"Вероятно, оккупанты усиливают свои возможности по ремонту военных судов в Новороссийске. В городе, где сейчас расположена база черноморского флота. Причиной этого успешные удары Сил обороны Украины по военным объектам в Крыму. "АТЕШ" играет важную роль в этом процессе", — подчеркнули партизаны.
Они также уверены, что Черноморский флот превратится в речную болотную флотилию. Или будет полностью уничтожено.
Напомним, что в Крыму россияне продолжают набирать людей в свою армию.
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