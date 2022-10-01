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Российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС — "Энергоатом"

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Российские оккупанты похитили генерального директора Запорожской АЭС — "Энергоатом"

Фото: Энергоатом

Российские оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова.

Россияне задержали Мурашова 30 сентября около 16:00 по дороге от станции до Энергодара. Оккупанты остановили его автомобиль, а директора АЭС силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Об этом заявил президент "Энергоатом" Петр Котин.

По его словам, пока нет информации о местонахождении Игоря Мурашова.

"Генеральный директор ЗАЭС является лицензированным лицом — он несет главную и исключительную ответственность за ядерную и радиационную безопасность Запорожской АЭС. Его задержание создает опасность эксплуатации крупнейшей в Европе атомной электростанции", — подчеркнул Котин.

В своем заявлении он требует россияне уволить захваченного директора АЭС. Котин также обратился к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси, руководителю ВАО АЭС Тому Митчеллу с призывом задействовать все возможные меры по срочному освобождению Игоря Мурашова из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей.

Как сообщалось, МАГАТЭ отправит в Украину оборудование для радиационной безопасности. Это поможет пяти украинским учреждениям, в частности Государственной инспекции ядерного регулирования и "Энергоатома", получить оборудование для радиационного мониторинга, мобильные телефоны, портативные энергетические системы и другие необходимые предметы.

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