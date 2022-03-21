Российские оккупанты похитили городского голову Берислава в Херсонской области

Мэр и местный активист уже три дня находятся в плену.

Оккупанты страны-агрессорки России похитили городского голову Берислава Александра Шаповалова.

Об этом 21 марта сообщил глава Херсонской военной администрации Геннадий Лагута.

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По его словам, мэр города и местный активист был похищен около 11:00 в субботу, 19 марта. Трое суток они находятся в плену российских захватчиков. Впрочем, место их пребывания неизвестно. Геннадий Лагута предполагает, что это может быть Новая Каховка.

“Вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить по телефону родным и успокоить их. У мужчины проблемы с сердцем, тяжело перенес заболевание коронавирусом”, — говорится в сообщении руководителя Херсонской ОВА.

К слову, Шаповалов был избран Бериславским городским головой еще в 2006-м. Эту должность занимает до сих пор.

Как сообщалось, в Черниговской области оккупанты похищают представителей местного самоуправления. Такая информация поступает из общин на временно оккупированной территории. По словам местных жителей, оккупанты задержали старосту с. Гремяч Новгород-Северской общины и военной техникой на территорию Российской Федерации.

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