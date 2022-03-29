Российские оккупанты похитили запорожскую журналистку

Ее вывезли в оккупированный Донецк.

Российские оккупанты задержали запорожскую журналистку Ирину Дубченко, которая находилась в поселке Розовка.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

По его словам, о похищении Дубченко стало известно 28 марта со слов мамы Ирины. Российские оккупанты вывезли журналистку на неподконтрольную сейчас Украине территорию – в Донецк.

"Надеюсь, что она жива и здорова и сможет выйти на связь. Верю, что власти Украины сделают все возможное для освобождения всех незаконно удерживаемых врагом людей", — говорится в сообщении Курпева.

Как сообщалось, на востоке страны погиб 39-летний львовский телеоператор и фотограф, работник "24 канала" и сайта ZAXID.NET Юрий Олейник. Медийщик погиб 23 марта на востоке страны. Олейник был бойцом одной из бригад Вооруженных сил Украины, выполнявших задания в зоне боевых действий. Воевать ушел с первых дней полномасштабного вторжения в русскую Федерацию.

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