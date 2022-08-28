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Российские оккупанты получили "на орехи" от ВСУ на Бахмутском направлении

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Российские оккупанты получили "на орехи" от ВСУ на Бахмутском направлении

Генштаб ВСУ

Российские оккупанты пытались наступать на Бахмутском направлении Донецкой области.

Попытки оказались неудачными, так что получив "на орехи" от ВСУ враг вынужден был отступить.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 28 августа.

На Бахмутском направлении оккупанты из танков, ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

"Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад", — отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.

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