Российские оккупанты получили "на орехи" от ВСУ на Бахмутском направлении

Российские оккупанты пытались наступать на Бахмутском направлении Донецкой области.
Попытки оказались неудачными, так что получив "на орехи" от ВСУ враг вынужден был отступить.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 28 августа.
На Бахмутском направлении оккупанты из танков, ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.
"Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад", — отметили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.
Читайте также:
- "Мы в капкане, п*дец нам, они зубы оскалили конкретно": оккупанты на День Независимости Украины попали в окружение ВСУ (перехват)
- "Попытки проводить наступательные действия не имеют результата": военный эксперт о том, почему оккупанты притормозили на Донбассе
- "Я его слепила из того, что было": оккупанты из барж строят переправу под Антоновским мостом в Херсоне (видео)