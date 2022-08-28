Российские оккупанты получили "на орехи" от ВСУ на Бахмутском направлении

Попытки оказались неудачными, так что получив "на орехи" от ВСУ враг вынужден был отступить.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на утро 28 августа.

На Бахмутском направлении оккупанты из танков, ствольной артиллерии и РСЗО обстреляли районы населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Соледарь, Шумы, Веселая Долина, Яковлевка, Майорск и Зайцево. Вражеская авиация нанесла удар у Кодемы.

"Противник пытался вести наступление в направлениях Вершины, Кодемы, Семигорья и Зайцева. Украинские защитники остановили и отбросили оккупантов назад", — отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ отразили штурм оккупантов на Славянском направлении.

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