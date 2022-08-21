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Российские оккупанты получили выговор из-за того, что подорвались на мине и тем самым изуродовали авто "Урал"

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Российские оккупанты получили выговор из-за того, что подорвались на мине и тем самым изуродовали авто "Урал"

Фото: Правительственный портал

Россия продолжает удивлять отношением к своим военнослужащим.

Так, несколько из них получили выговор, что испортили авто, когда на нем взорвались.

Об этом рассказал журналист Роман Цымбалюк.

"Командование ВС РФ не интересует жизнь и здоровье военнослужащих, другое дело — техника. Военнослужащие восточного военного округа во время передвижения на автомобиле Урал-4320 по территории Украины наехали на мину, в результате чего 5 военнослужащих получили ранения разной степени тяжести. Однако командование округа, вместо заботы о своих подчиненных, объявило выговоры водителям и старшему машине за упущения по службе, выразившиеся в результате потери Урал-4320", — написал Цымбалюк.

Напомним, что во время проведения наступательных действий в районе населенного пункта Марьинка (Донецкая область) полностью уничтожен батальон из состава 5 отдельной мотострелковой бригады (в/ч 08805, Макеевка) 1 АК.

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