Российские оккупанты попытались пойти в наступление на Запорожском направлении

За прошедшие сутки они попытались наступать на Запорожском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Запорожском направлении оккупанты обстреливали в районах Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. Возле Последнего и Ольговского нанесли авиаудары.

"Враг вел наступление в направлении Макаровка — Времовка (Волновахский район), успеха не имел, отошел", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что россияне накапливают ракеты ко Дню Независимости, везут даже из Улан-Удэ. Политолог объяснил, чего следует опасаться.

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