Российские оккупанты попытались пойти в наступление на Запорожском направлении

Российские оккупанты пытаются продвинуться на Донетчине.
За прошедшие сутки они попытались наступать на Запорожском направлении.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Запорожском направлении оккупанты обстреливали в районах Дорожнянки, Новоселки и Малой Токмачки. Возле Последнего и Ольговского нанесли авиаудары.
"Враг вел наступление в направлении Макаровка — Времовка (Волновахский район), успеха не имел, отошел", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что россияне накапливают ракеты ко Дню Независимости, везут даже из Улан-Удэ. Политолог объяснил, чего следует опасаться.
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