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Российские оккупанты попытались танками провести наступление на Херсонщине

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Российские оккупанты попытались танками провести наступление на Херсонщине

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Херсонской области продолжаются активные боевые действия.

Российские оккупанты попытались прорвать оборону ВСУ вблизи Чкалового.

Об этом сообщают в ОК "Юг".

"Составом танкового взвода в направлении Чкалово – Безымянный враг попытался провести наступательные действия. Один танк взорвался на противотанковой мини, два – отступили", — говорится в сообщении.

Напомним, что Украина уважает международное право, поэтому у российских военнослужащих есть возможность добровольно сдаться в плен. Для этого можно позвонить по телефону: +38-066-580-34-98, +38-093-119-29-84. Также создан чат-бот "Хочу жить бот" (https://t.me/spasisebyabot), где принимаются обращения от военнослужащих.

Также для кафиров, желающих сдаться в плен, и их семей также действует "горячая линия". Для получения информации следует звонить по телефонам: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Напомним, Россия "нарисовала" и опубликовала результаты своих "референдумов" в четырех областях Украины.

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