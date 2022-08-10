Российские оккупанты пошли на штурм в нескольких направлениях вблизи Бахмута: ВСУ отбили атаки

На Бахмутском направлении русские оккупанты пошли на штурм.

Они пытались прорваться в районе Соледара и Новолуганского.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении оккупанты из ствольной, реактивной артиллерии и танков обстреляли в районах населенных пунктов Константиновка, Бахмут, Ивано-Дарьевка, Покровское, Зайцево, Кодема, Курдюмовка, Бахмутское, Соледарь, Яковлевка и Вершина. Нанесли авиационные удары силами штурмовой и армейской авиации вблизи Спорного, Соледара, Бахмута, Зайцева и Вершины.

" Враг предпринял попытки ведения штурмовых действий на направлениях Новолуганское — Спорное, Владимировка — Яковлевка, Стряповка — Соледар. Успеха не имел, отошел ", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что украинская штурмовая авиация нанесла удары — уничтожена четверть сотни врагов и танк

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