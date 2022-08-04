Российские оккупанты пошли в наступление на Харьковщине: продолжается бой с ВСУ

В Харьковской области российские оккупанты пошли в наступление.

Они попытались захватить участок Байрак – Гусаровка.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Харьковском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.

"Враг предпринял попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются ", — сообщают в Генштабе.

Напомним, что Россия хочет сымитировать массированное наступление на юге Украины, чтобы максимально испугать ВСУ, а затем заставить Киев сесть за стол переговоров.

Российские военные, вероятнее всего, хотят уйти из Криворожского направления на Вознесенск.