Российские оккупанты пошли в наступление на Харьковщине: продолжается бой с ВСУ

В Харьковской области российские оккупанты пошли в наступление.
Они попытались захватить участок Байрак – Гусаровка.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Харьковском направлении оккупанты из танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреляли в районах населенных пунктов Харьков, Лебяже, Борщева, Дементиевка, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Прудянка, Питомник, Цуповка.
"Враг предпринял попытку наступления в направлении Байрак – Гусаровка, боевые действия продолжаются ", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что Россия хочет сымитировать массированное наступление на юге Украины, чтобы максимально испугать ВСУ, а затем заставить Киев сесть за стол переговоров.
Российские военные, вероятнее всего, хотят уйти из Криворожского направления на Вознесенск.
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