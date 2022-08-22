Российские оккупанты пошли в наступление на Краматорском направлении: продолжаются бои

На Донетчине оккупанты пошли в наступление по нескольким направлениям.

Сейчас продолжаются ожесточенные бои на Краматорском.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григорьевки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное — Веселое, боевые действия продолжаются", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300.

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