Российские оккупанты пошли в наступление на Краматорском направлении: продолжаются бои

На Донетчине оккупанты пошли в наступление по нескольким направлениям.
Сейчас продолжаются ожесточенные бои на Краматорском.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
"На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Раздолевки, Григорьевки, Верхнекаменского, Дроновки и Серебрянки. Враг пытается вести наступление в направлении Спорное — Веселое, боевые действия продолжаются", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что подразделения ВСУ на юге уничтожили две установки противовоздушной обороны С-300.
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