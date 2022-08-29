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Российские оккупанты пошли в наступление в районе Первомайского на Авдеевском направлении: ВСУ отбили атаку

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Российские оккупанты пошли в наступление в районе Первомайского на Авдеевском направлении: ВСУ отбили атаку

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Донецкой области российские оккупанты продолжают пробовать продвинуться к границам области.

За прошедшие сутки они проводили наступательные действия на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 августа.

"На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно", — отметили в Генштабе.

Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.

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