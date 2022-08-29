Российские оккупанты пошли в наступление в районе Первомайского на Авдеевском направлении: ВСУ отбили атаку

В Донецкой области российские оккупанты продолжают пробовать продвинуться к границам области.
За прошедшие сутки они проводили наступательные действия на Авдеевском направлении.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 29 августа.
"На Авдеевском направлении огневого воздействия подверглись районы Авдеевки, Водяного, Веселого, Марьинки, Александрополя и Тоненького. С целью улучшения тактического положения враг вел наступательные бои в районе Первомайского, безуспешно", — отметили в Генштабе.
Напомним, что ВСУ "откорректировали" Антоновский мост в Херсоне и ударили по вражеским командным пунктам по артиллерии.
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