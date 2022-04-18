Российские оккупанты повредили 120 учебных заведений в Киевской области

Захватчики обстреляли детские садики, школы и училища.

Российские войска во время полномасштабного вторжения в Украину нанесли разрушения 120 учебным заведениям в Киевской области.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Он отметил, что обнаружили разрушенными или поврежденными:

5 заведений профессионально-технического образования;

68 заведений общего среднего образования;

44 заведения дошкольного образования;

3 заведения внешкольного образования.

"Сейчас проводится фотофиксация и обследование учебных заведений. Также разрабатываются планы организации образовательного процесса", — добавил Павлюк.

Напомним, в Украине с начала войны, 24 февраля, разрушены или повреждены более тысячи учебных заведений. Полностью разрушено 91 учебное заведение. Кроме того, 923 получили различные повреждения. По предварительным подсчетам, ущерб от российской войны для образовательной инфраструктуры достиг 5 млрд долларов.

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