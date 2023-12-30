Российские оккупанты повредили ТЭС в Донецкой области: какие последствия обстрела

В субботу, 30 декабря, российские оккупационные войска нанесли удар по прифронтовой ТЭС в Донецкой области. Работу объекта критической инфраструктуры пришлось приостановить.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

“Враг в очередной раз нанес удар по ТЭС в Донецкой области. Из-за обстрела электростанция прекратила генерацию электроэнергии”, — говорится в сообщении.

По информации Минэнергетики, пострадавших в результате обстрелов нет.

Однако из-за удара российских окупантов было обесточено 16 подстанций 35 кВ, в области отключены некоторые потребители электроэнергии.

Напомним, на прошлой неделе в Донецкой области в результате массированного обстрела одной из ТЭС ДТЭК были ранены пять работников станции, они доставлены в больницы.

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