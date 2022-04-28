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Российские оккупанты повредили высоковольтную линию Запорожской АЭС

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Российские оккупанты повредили высоковольтную линию Запорожской АЭС

Википедия

Оккупанты Российской Федерации повредили высоковольтную линию 330 кВ Запорожской атомной электростанции.

Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы станцию перевели на более низкий уровень мощности. В настоящее время АЭС обеспечивает питание только собственных нужд.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что на 28 апреля Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.

"Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне в пределах нормы", — говорится в сообщении.

Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне – 8–12. Это соответствует естественному радиационному фону в местоположении Запорожской атомной электростанции.

Как сообщалось, на Запорожскую АЭС, временно контролируемую российскими оккупантами, прибыла очередная бригада сотрудников "Росатома". По информации "Энергоатома", атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.

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