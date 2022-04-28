Российские оккупанты повредили высоковольтную линию Запорожской АЭС

Оккупанты Российской Федерации повредили высоковольтную линию 330 кВ Запорожской атомной электростанции.
Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы станцию перевели на более низкий уровень мощности. В настоящее время АЭС обеспечивает питание только собственных нужд.
Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".
Отмечается, что на 28 апреля Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.
"Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне в пределах нормы", — говорится в сообщении.
Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне – 8–12. Это соответствует естественному радиационному фону в местоположении Запорожской атомной электростанции.
Как сообщалось, на Запорожскую АЭС, временно контролируемую российскими оккупантами, прибыла очередная бригада сотрудников "Росатома". По информации "Энергоатома", атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.