Российские оккупанты повредили высоковольтную линию Запорожской АЭС

Оккупанты Российской Федерации повредили высоковольтную линию 330 кВ Запорожской атомной электростанции.

Для обеспечения устойчивой работы энергосистемы станцию перевели на более низкий уровень мощности. В настоящее время АЭС обеспечивает питание только собственных нужд.

Об этом сообщили в НАЭК "Энергоатом".

Отмечается, что на 28 апреля Запорожская АЭС продолжает работать в энергосистеме Украины.

"Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории промышленной площадки Запорожской АЭС и в санитарно-защитной зоне в пределах нормы", — говорится в сообщении.

Радиационный фон на промплощадке составляет 11 микрорентген в час, в санитарно-защитной зоне – 8–12. Это соответствует естественному радиационному фону в местоположении Запорожской атомной электростанции.

Как сообщалось, на Запорожскую АЭС, временно контролируемую российскими оккупантами, прибыла очередная бригада сотрудников "Росатома". По информации "Энергоатома", атомщики из РФ приехали на замену предыдущей бригаде.

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