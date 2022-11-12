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Российские оккупанты придумали новую "столицу" захваченной части Херсонской области

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Российские оккупанты придумали новую "столицу" захваченной части Херсонской области

Фото: УНИАН

Вражеская армия оккупировала город еще в феврале.

Оккупационная "власть" временно захваченной территории Херсонской области заявила о переносе "столицы" из Херсона в Геническ.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды со ссылкой на "главу заместителя главы правительства региона" Александра Фомина.

"На сегодняшний день временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти", — заявил Фомин.

Кстати, курортный Геническ расположен на юге области на берегу Азовского моря. Город россияне захватили 24 февраля – в первый день вторжения.

Бегство россиян из Херсона

Российское Минобороны 9 ноября заявило о решении отводить войска из Херсона. Уже 11 ноября оккупанты проинформировали об успешной операции. Мол, закончился уход на "заранее подготовленные оборонительные рубежи и позиции" на левом берегу Днепра. В тот же день стало известно, что ВСУ вошли в город.

В свою очередь, в британской разведке сообщают, что россияне готовились к бегству из Херсона несколько недель – от 22 октября. Именно тогда оккупационная "власть" призвала мирных жителей покинуть город.

Между тем в Москве вроде бы ничего страшного в потере Херсона не видят. В частности, экспрезидент, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что все территории будут российскими.   — "вернутся домой – в РФ".

У Путина подчеркивают, что Херсонская область – это до сих пор часть Российской Федерации. Спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что статус оккупированного региона "закреплен". Именно поэтому, по его словам, "нет и не может быть никаких изменений".

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Дата публикации
Просмотры
4498
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