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Российские оккупанты привели в полную боевую готовность армию в непризнанном Приднестровье — Генштаб

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Российские оккупанты привели в полную боевую готовность армию в непризнанном Приднестровье — Генштаб

Getty Images

Россия может вторгнуться на территорию Украины со стороны непризнанного Приднестровья.

Там войска сейчас приведены в полную боевую готовность.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

"На Бессарабском направлении обстановка остается напряженной. Вооруженные формирования в Приднестровском регионе Республики Молдова и подразделения оперативной группы российских войск находятся в боевой готовности "Полная", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Приднестровье, граничащем с Одесщиной, россияне пытаются распространить фейки о якобы выстрелах со стороны Украины. Украинские защитники подчеркивают, что таким образом враг выискивает способы спровоцировать вооруженные столкновения в "проблемном регионе".

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