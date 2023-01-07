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Российские оккупанты продолжают обстреливать громады на Сумщине

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Российские оккупанты продолжают обстреливать громады на Сумщине

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Стала известна ситуация на пограничной территории на 21:00 6 января 2023 года.

В течение дня россияне ударили из САУ по приграничной Шалыгинской громаде. Было 2 прилета.

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Обошлось без жертв и разрушений.

"Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!", — говорится в сообщении.

Российские обстрелы на Сумщине

Напомним, что ранее россияне в очередной раз обстреляли три громады на Сумщине.

Заметим, что оккупанты обстреляли приграничье Сумщины с вертолетов.

Добавим, что в Сумской области зафиксировано почти два десятка взрывов после обстрела с территории России.

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Дата публикации
Просмотры
202
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