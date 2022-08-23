Российские оккупанты провели разведку боем возле Зайцевого и получили "на орехи" от ВСУ вблизи Соледара и Кодемы

Российские оккупанты продолжают наступательные действия в Донецкой области.
За прошедшие сутки они штурмовали вблизи Соледара и Кодемы.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Бахмутском направлении оккупанты производили огненное поражение неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы.
"Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел", — сообщили в Генштабе.
Напомним, что разведка США узнала о планах России ударить по украинским правительственным объектам.
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