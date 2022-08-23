Российские оккупанты провели разведку боем возле Зайцевого и получили "на орехи" от ВСУ вблизи Соледара и Кодемы

За прошедшие сутки они штурмовали вблизи Соледара и Кодемы.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении оккупанты производили огненное поражение неподалеку от Бахмута, Майорска, Соледара, Зайцева, Шумов и Кодемы.

"Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел", — сообщили в Генштабе.

Напомним, что разведка США узнала о планах России ударить по украинским правительственным объектам.

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